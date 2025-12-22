Скидки
Джакомель: впервые пересёк финиш с флагом и надеюсь, что не в последний раз
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель поделился впечатлениями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Итальянец завершал дистанцию, взяв национальный флаг Италии в руки.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
33:35.1
2
Эрик Перро
Франция
+18.1
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+21.3

«Я впервые пересёк финиш с флагом и надеюсь, что не в последний раз. Это был день, когда я почувствовал себя невероятно сильным. Доволен тем, как справился с гонкой, с распределением сил и стрельбой, а победа на этом этапе Кубка мира имеет особенный вкус, потому что я ощущал огромную поддержку французской публики. Трасса мне очень нравится, и победить здесь — это потрясающе.

Я чувствовал себя словно в пузыре, на стрельбе был невероятный поток, это было фантастически. Знал, что во время последней стрельбы на трибунах 23 000 человек болели за Эрика Перро, немного меньше – за меня. Мне удалось изолироваться, я слышал только свои лёгкие и ощущение на спусковом крючке. Это было прекрасно», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

