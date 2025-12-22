Джакомель: впервые пересёк финиш с флагом и надеюсь, что не в последний раз

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель поделился впечатлениями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Итальянец завершал дистанцию, взяв национальный флаг Италии в руки.

«Я впервые пересёк финиш с флагом и надеюсь, что не в последний раз. Это был день, когда я почувствовал себя невероятно сильным. Доволен тем, как справился с гонкой, с распределением сил и стрельбой, а победа на этом этапе Кубка мира имеет особенный вкус, потому что я ощущал огромную поддержку французской публики. Трасса мне очень нравится, и победить здесь — это потрясающе.

Я чувствовал себя словно в пузыре, на стрельбе был невероятный поток, это было фантастически. Знал, что во время последней стрельбы на трибунах 23 000 человек болели за Эрика Перро, немного меньше – за меня. Мне удалось изолироваться, я слышал только свои лёгкие и ощущение на спусковом крючке. Это было прекрасно», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.