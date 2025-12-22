«Сумасшедший опыт». Киркеэйде — о победе в масс-старте в Ле Гран-Борнан

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде поделилась впечатлениями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Норвежка преодолела дистанцию за 32.53,2 и допустила один промах.

«Просто безумие. Я видела, что вышла второй после последней стрельбы, потом услышала, что кто-то приближается сзади. Я поняла, что будет очень тяжело, однако нужно было просто попробовать — и получилось. Это моя первая победа на Кубке мира, она очень многое значит для меня и невероятно приятная.

Во время гонки думала о том, что впереди француженка, а сзади — две, и я могу испортить им праздник. Но, боже, это невероятно круто — бежать здесь, в Ле Гран-Борнан, когда так много людей поддерживают. Это просто сумасшедший опыт», – приводит слова Киркеэйде NRK.