«Пока что Ботн был сильнее». Перро — о перспективах лидерства в общем зачёте Кубка мира

«Пока что Ботн был сильнее». Перро — о перспективах лидерства в общем зачёте Кубка мира
Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился мнением о перспективах лидерства в общем зачете Кубка мира – 2025/2026. Перро занимает второе место, уступая 103 очка норвежцу Йохану-Олаву Ботну.

— Ботн уверенно лидирует в общем зачёте, но у вас стабильность. Вы задумываетесь об этом перед этапами в Оберхофе, Рупольдинге и Нове-Место?
— Конечно. Но также нужно идти за победами. Мы знаем, что общий зачёт выигрывается через победы. Пока что Ботн был сильнее, и общий зачёт это показывает. Но я нахожусь в хорошей позиции и знаю, что будут возможности, так что я буду готов их использовать, – приводит слова Перро Le Dauphine.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
