«Лыжи совсем не работали». Фийон Майе — о провале в масс-старте в Ле Гран-Борнан

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал неудачное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Француз занял 24-е место в гонке, проиграв победителю итальянцу Томмазо Джакомелю 2.38,2 минуты и допустив пять промахов на огневых рубежах.

«У меня нет точного объяснения. На стойке я очень доволен первыми четырьмя выстрелами на двух рубежах. Последний выстрел получился немного поспешным, я немного торопился, не совсем из-за снаряжения. Я не виню техников, потому что ранее у меня были действительно отличные лыжи, но в масс-старте они совсем не работали. Снег был другой. Это раздражает и просто выводит из себя, поэтому крайне неприятно. Я отдаю всё, чтобы быть лучшим, у меня нет той естественности и лёгкости, как у Лу Жанмонно, однако хотелось бы её иметь. Тем не менее я спрашиваю её об этом, но она особо ничего мне не говорит (смеётся)», – приводит слова Фийона Майе Le Dauphine.