Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен найден мёртвым в гостинице

27-летний норвежский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы Сиверт Гутторм Баккен найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. Об этом сообщает Союз биатлонистов Норвегии. Причина смерти в настоящее время неизвестна.

«В первую очередь мы думаем о семье Сиверта и всех его близких. Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий. Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время», — заявила исполняющая обязанности генерального секретаря организации Эмили Нордскар.

Баккен также принимал участие в зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года, где завоевал несколько медалей две золотые и одну серебряную медаль.