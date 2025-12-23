Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен найден мёртвым в гостинице

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен найден мёртвым в гостинице
Комментарии

27-летний норвежский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы Сиверт Гутторм Баккен найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. Об этом сообщает Союз биатлонистов Норвегии. Причина смерти в настоящее время неизвестна.

«В первую очередь мы думаем о семье Сиверта и всех его близких. Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий. Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время», — заявила исполняющая обязанности генерального секретаря организации Эмили Нордскар.

Баккен также принимал участие в зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года, где завоевал несколько медалей две золотые и одну серебряную медаль.

Материалы по теме
На Олимпиаде-2026 будет очень жарко! 5 неожиданных тенденций в мировом биатлоне
На Олимпиаде-2026 будет очень жарко! 5 неожиданных тенденций в мировом биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android