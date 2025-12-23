«В нём было только хорошее». Бьорндален — о Сиверте Баккене

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на смерть 27-летнего норвежского биатлониста, победителя этапов Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена.

«Он был самым терпеливым человеком в мире. Он начал тренироваться, шаг за шагом возвращаясь на вершину мира. А потом приходит эта новость… Она настолько трагична… Я очень редко говорю такое о людях, но он, кажется, целостная личность. Невероятно честный, любознательный, трудолюбивый, всегда в хорошем настроении и жизнерадостный. Кажется, в нём было только хорошее. Не был знаком с ним много времени, но он звонил мне, мы болтали, встречались на лыжных гонках и несколько раз катались на лыжах. Это будет большая потеря для мира биатлона», — приводит слова Бьорндалена VG.