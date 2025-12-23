«Продадут мать за первую строчку в газете». Джакомель — о СМИ после смерти Баккена

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель раскритиковал СМИ, которые звонят ему в попытках отреагировать на смерть 27-летнего норвежского биатлониста, победителя этапов Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена.

«Ни одной газете я не собираюсь рассказывать, что сегодня произошло. По крайней мере, до Оберхофа. Сегодня днём мне позвонили несколько журналистов, которые интересовались, знаю ли я Сиверта. Вам должно быть стыдно. Ужасно знать, что есть люди, которые продадут свою мать, чтобы получить первую строчку в газете.

Нужно сначала узнать, что означает слово уважение», — написал Джакомель на своей странице в социальных сетях.