Глава IBU выступил с заявлением в связи со смертью биатлониста Баккена

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. 27-летнего спортсмена нашли без признаков жизни в одном из номеров итальянского отеля, обстоятельства смерти выясняются.

«Международная федерация биатлона глубоко потрясена и опечалена трагической новостью о внезапной смерти Сиверта Баккена. Возвращение Сиверта в биатлон после периода больших трудностей стало источником огромной радости для всей биатлонной семьи и вдохновляющим примером стойкости и целеустремленности.

Его уход в таком молодом возрасте невозможно осознать, но он не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах. В это очень трудное время мысли IBU с семьёй и друзьями Сиверта, его командой и всеми членами норвежской биатлонной семьи», — приводит слова Далина сайт Международного союза биатлонистов.