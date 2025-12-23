Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Глава IBU выступил с заявлением в связи со смертью биатлониста Баккена

Глава IBU выступил с заявлением в связи со смертью биатлониста Баккена
Комментарии

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. 27-летнего спортсмена нашли без признаков жизни в одном из номеров итальянского отеля, обстоятельства смерти выясняются.

«Международная федерация биатлона глубоко потрясена и опечалена трагической новостью о внезапной смерти Сиверта Баккена. Возвращение Сиверта в биатлон после периода больших трудностей стало источником огромной радости для всей биатлонной семьи и вдохновляющим примером стойкости и целеустремленности.

Его уход в таком молодом возрасте невозможно осознать, но он не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах. В это очень трудное время мысли IBU с семьёй и друзьями Сиверта, его командой и всеми членами норвежской биатлонной семьи», — приводит слова Далина сайт Международного союза биатлонистов.

Материалы по теме
«Мне было тяжело и так больно». Биатлониста сборной Норвегии нашли мёртвым
«Мне было тяжело и так больно». Биатлониста сборной Норвегии нашли мёртвым
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android