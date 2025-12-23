Джакомель — о смерти Баккена: мы планировали сегодня кататься вместе, но ты не пришёл

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель опубликовал пост с реакцией на неожиданную смерть 27-летнего норвежского биатлониста, победителя этапов Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена.

«Дорогой Сиверт, честно говоря, я опустошён. Эта новость меня не просто шокирует, она шокирует всех нас. Мы планировали сегодня кататься вместе, но ты не пришёл. Мы планировали отпраздновать Новый год вместе, но тебя там не будет. Жизнь была для тебя такой непростой, устраивая различные испытания. А теперь и это. Это нечестно…

Всегда говорил, что больше всего я дорожу людьми, которых встретил на своём пути. Ты стал одним из моих лучших друзей, со своей улыбкой, человечностью и мышлением. Ты всегда будешь занимать особое место в моём сердце. С этого момента буду помнить о тебе не только в каждой гонке, но и на каждой тренировке и в каждом мгновении моей жизни. В будущем без тебя будет очень сложно соревноваться и тренироваться, но сделаю всё возможное, чтобы ты гордился. Мы продолжим вместе преследовать нашу мечту стать двумя лучшими биатлонистами в мире. Лети высоко, как ангел», — написал Джакомель на своей странице в социальных сетях.