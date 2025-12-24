Эмильен Клод опубликовал пост с реакцией на неожиданную смерть Сиверта Гутторма Баккена

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете французский биатлонист Эмильен Клод опубликовал пост с реакцией на неожиданную смерть 27-летнего норвежского биатлониста, победителя этапов Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена.

«10 лет назад мы вместе делили подиум. Сегодня я шокирован тем, что больше не повторим этого», — написал Клод на своей странице в социальных сетях.

Сиверт Гутторм Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. Об этом сообщил Союз биатлонистов Норвегии. Причина смерти на данный момент остаётся неизвестной.