Биатлон

Эндре Стрёмсхейм отреагировал на смерть Сиверта Гутторма Баккена

Норвежский биатлонист двукратный чемпион мира Эндре Стрёмсхейм выложил публикацию с реакцией на неожиданную смерть 27-летнего соотечественника, победителя этапов Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена.

«Сиверт, это был большой и чистый путь. Такое завершение — это самое плохое, что я когда-либо видел. Ужасно, что мы увидели только начало твоего путешествия. Невероятно, что мы больше не встретимся на лыжне и в горах. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Стрёмсхейм на своей странице в социальных сетях.

Сиверт Гутторм Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. Об этом сообщил Союз биатлонистов Норвегии. Причина смерти на данный момент остаётся неизвестной.

