Биатлон

«Один из величайших талантов». Йоханнес Бё отреагировал на внезапную смерть Баккена

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился воспоминаниями о соотечественнике Сиверте Баккене, который ушёл из жизни 23 декабря в возрасте 27 лет.

«Чрезвычайно грустно и несправедливо, что кто-то так рано и так внезапно ушёл из жизни. Он был одним из величайших талантов норвежского биатлона. Он всегда улыбался и всегда находил хорошие слова. Когда Сиверт был рядом, это чувствовалось, он создавал фантастическую позитивную атмосферу. Его главной целью в жизни было стать лучшим биатлонистом в мире, и ему это удалось.

Он наконец-то вернулся туда, где хотел быть, доказал это всем нам. У него ещё был большой потенциал в карьере, я в этом абсолютно уверен, и он мог бы добиться очень многого», — приводит слова Бё NRK.

