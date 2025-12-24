Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Ты был образцом для подражания». Легрейд опубликовал пост после смерти Баккена

«Ты был образцом для подражания». Легрейд опубликовал пост после смерти Баккена
Комментарии

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд отреагировал на смерть своего соотечественника Сиверта Баккена. 23 декабря Баккен внезапно скончался в возрасте 27 лет в своём номере отеля в Италии.

«Сиверт, ты был одним из лучших. Ты был движущей силой. Ты умел преодолевать трудности. Там, где все остальные сдались бы, ты прибавлял. Сиверт, ты был образцом для подражания, вдохновением, у тебя была воля к упорству, о которой другие могли только мечтать. Спасибо тебе за всё, Сиверт. Покойся с миром», — написал Легрейд на личной странице в социальных сетях.

Материалы по теме
«Мне было тяжело и так больно». Биатлониста сборной Норвегии нашли мёртвым
«Мне было тяжело и так больно». Биатлониста сборной Норвегии нашли мёртвым
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android