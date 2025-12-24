«Ты был образцом для подражания». Легрейд опубликовал пост после смерти Баккена

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд отреагировал на смерть своего соотечественника Сиверта Баккена. 23 декабря Баккен внезапно скончался в возрасте 27 лет в своём номере отеля в Италии.

«Сиверт, ты был одним из лучших. Ты был движущей силой. Ты умел преодолевать трудности. Там, где все остальные сдались бы, ты прибавлял. Сиверт, ты был образцом для подражания, вдохновением, у тебя была воля к упорству, о которой другие могли только мечтать. Спасибо тебе за всё, Сиверт. Покойся с миром», — написал Легрейд на личной странице в социальных сетях.