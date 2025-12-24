Скидки
Биатлон

Мартин Понсилуома выразил соболезнования в связи со смертью Сиверта Баккена

Мартин Понсилуома выразил соболезнования в связи со смертью Сиверта Баккена
Комментарии

Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 шведский биатлонист Мартин Понсилуома отреагировал на смерть норвежского биатлониста Сиверта Баккена. 23 декабря Баккен внезапно скончался в возрасте 27 лет в своём номере отеля в Италии, причина смерти пока неизвестна.

«Это совершенно ужасно и кошмарно. Я разговаривал с ним после масс-старта два дня назад. Он был замечательным человеком. Это кажется нереальным. Я приношу свои соболезнования в связи с потерей, и мои мысли сейчас с семьёй», — приводит слова Понсилуомы SVT.

Сиверт Баккен — победитель этапа Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы.

Комментарии
