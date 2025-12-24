Доротея Вирер и Лиза Виттоцци не выступят на ближайшем этапе Кубка мира в Оберхофе

Итальянские биатлонистки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци пропустят четвёртый этап Кубка мира — 2025/2026, который пройдёт с 8 по 11 января в Оберхофе (Германия). Об этом сообщает Федерация зимних видов спорта Италии.

Сообщается, что Вирер и Виттоцци будут следовать индивидуальной мини-программе тренировок по согласованию с тренерским штабом: Вирер будет тренироваться в Лавазе с 6 по 10 января, а Виттоцци в тот же период отправится в Риданну.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 обе биатлонистки располагаются в топ-10 лучших. Вирер занимает третье место, Виттоцци — седьмое. Итальянки одержали по одной победе в текущем сезоне.