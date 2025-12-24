«Для нас это праздник». Майгуров — о Гонке чемпионов с биатлонистами и лыжниками

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о предстоящей Гонке чемпионов, в которой примут участие лыжники и биатлонисты. Мероприятие пройдёт 3 и 4 января в Рязани.

«Для нас это праздник, который мы делаем для болельщиков и спортсменов. Из-за отсутствия международных стартов не везде собираются болельщики, а тут все болеют за всех. Этот формат интересен для зрителей, но и для спортсменов это нестандартно.

Рязань очень удачно расположена, два часа от Москвы. В период новогодних каникул отличная возможность для людей побывать на соревнованиях, где выступят звёзды мирового биатлона. Будет праздник спорта, Нового года», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.