Стал известен состав сборной Франции по биатлону на Олимпиаду-2026

Сборная Франции по биатлону представила список из девяти спортсменов, которые обеспечили себе место в составе национальной команды на Олимпиаде-2026. Предварительный состав был опубликован на странице Федерации зимних видов спорта Франции в соцсетях.

Женщины: Камиль Бене, Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Осеан Мишлон.

Мужчины: Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен.

И в мужской, и в женской команде сборная Франции имеет право заявить по шесть биатлонистов. Участников определят на основе выступлений на ближайших этапах Кубка мира — 2025/2026.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.