Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на Олимпиаду-2026

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на Олимпиаду-2026
Комментарии

Сборная Франции по биатлону представила список из девяти спортсменов, которые обеспечили себе место в составе национальной команды на Олимпиаде-2026. Предварительный состав был опубликован на странице Федерации зимних видов спорта Франции в соцсетях.

Женщины: Камиль Бене, Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Осеан Мишлон.

Мужчины: Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен.

И в мужской, и в женской команде сборная Франции имеет право заявить по шесть биатлонистов. Участников определят на основе выступлений на ближайших этапах Кубка мира — 2025/2026.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Материалы по теме
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android