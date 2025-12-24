В СБР отреагировали на внезапную смерть Сиверта Баккена

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил соболезнования в связи со смертью норвежского биатлониста Сиверта Баккена. 23 декабря Баккен внезапно скончался в возрасте 27 лет в своём номере отеля в Италии, причина смерти пока неизвестна.

«Я только сегодня узнал об этом. Не знаю детали, но, конечно, всегда, когда происходят такие ситуации, это очень печально, независимо от национальности и вида спорта. Мои соболезнования», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Сиверт Баккен — победитель этапа Кубка мира, обладатель Кубка мира — 2021/2022 в зачёте масс-стартов и трёхкратный чемпион Европы.