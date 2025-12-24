«На данный момент это не гарантировано». Тандреволд — о перспективах попадания на ОИ–2026

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о возможности своего участия в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, учитывая неудачный старт на Кубке мира – 2025/2026. Норвежка занимает 35-е место в общем зачёте после восьми личных гонок сезона.

«Прежде всего мне нужно суметь добраться до Олимпиады. На данный момент это не гарантировано. Начало сезона прошло хуже, чем я могла надеяться, мечтать или представлять. Тем не менее стараюсь извлечь максимум уроков из этого, хотя на данный момент картина очень негативная», – приводит слова Тандреволд Fondo Italia.