Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«На данный момент это не гарантировано». Тандреволд — о перспективах попадания на ОИ–2026

«На данный момент это не гарантировано». Тандреволд — о перспективах попадания на ОИ–2026
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о возможности своего участия в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, учитывая неудачный старт на Кубке мира – 2025/2026. Норвежка занимает 35-е место в общем зачёте после восьми личных гонок сезона.

«Прежде всего мне нужно суметь добраться до Олимпиады. На данный момент это не гарантировано. Начало сезона прошло хуже, чем я могла надеяться, мечтать или представлять. Тем не менее стараюсь извлечь максимум уроков из этого, хотя на данный момент картина очень негативная», – приводит слова Тандреволд Fondo Italia.

Материалы по теме
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android