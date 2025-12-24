Скидки
«Это так больно». Экхофф отреагировала на смерть Баккена

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф поделилась воспоминаниями о соотечественнике Сиверте Баккене, который ушёл из жизни 23 декабря в возрасте 27 лет.

«Сиверт был замечательным человеком. Он всегда был таким позитивным. Сильно пострадал от COVID и воспаления сердца, но проявил невероятное терпение, после трёх или четырёх лет отсутствия, наконец, вернулся.

Он выиграл этап Кубка мира в 2022 году, столкнулся с серьёзными трудностями, но оставался невозмутимым.
Сохранил надежду и в итоге вернулся, а теперь его больше нет… Это так больно», – приводит слова Экхофф Ski-Nordique.

