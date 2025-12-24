Скидки
Антон Смольский признан лучшим спортсменом Беларуси 2025 года

Антон Смольский признан лучшим спортсменом Беларуси 2025 года
Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский назван лучшим спортсменом 2025 года на церемонии вручения премии Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За победу в номинации «Лучший спортсмен» также боролись батутист Иван Литвинович и гребец Евгений Золотой. В номинации «Лучшая спортсменка» победила Алина Горносько. Она победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Университетских игр по художественной гимнастике.

Антон Смольский в прошлом сезоне выиграл общий зачёт Кубка Содружества, а в этом сезоне продолжает возглавлять общий зачёт соревнований. В рамках Кубка России — 2025/2026 Смольский выиграл спринт на первом этапе в Ханты-Мансийске.

