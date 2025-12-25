Сиверт Баккен был в гипоксической маске, когда его нашли мёртвым в гостинице

27-летний норвежский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы Сиверт Гутторм Баккен был в гипоксической маске, когда его нашли мёртвым в гостиничном номере. Об этом сообщает Союз биатлонистов Норвегии.

«На данный момент мы располагаем следующей информацией: когда Сиверта Баккена нашли мертвым, на нём была гипоксическая маска. Союз биатлонистов Норвегии не располагает информацией об обстоятельствах, связанных с приобретением и использованием этой маски. В ближайшие дни Союз попытается прояснить связанные с этим факты. После Рождества в Италии будет проведено вскрытие тела Баккена», – говорится в заявлении организации.