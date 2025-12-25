Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Главное — не заболеть». Эльвира Эберг — о планах на рождественские каникулы

«Главное — не заболеть». Эльвира Эберг — о планах на рождественские каникулы
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала, что во время рождественских каникул её цель — хорошо отдохнуть и не заболеть.

«Все эти пропущенные тренировки из-за незначительных сезонных вирусов дают о себе знать. Мне приходится с этим мириться, но, конечно, я хочу улучшить свои результаты после Рождества. Посмотрим, как отреагирует мой организм после этих двух недель отдыха. Самое главное — оставаться здоровой.

Сейчас, когда мне нужно отдохнуть, главное — не заболеть. Во время каникул постараюсь видеться с как можно меньшим количеством людей. Мои родители немного простудились, поэтому мы пока не знаем, приедут ли они в Эстерсунд. Скорее всего, будем только я и Оскар (Брандт — биатлонист и партнёр Эберг. — Прим. «Чемпионата»).

Если я сейчас заболею, нам, возможно, придётся пересмотреть программу. Здоровье – это первостепенная задача. Подготовка очень похожа на осеннюю, поэтому нам нужно быть ещё осторожнее. И прежде всего уделять тренировкам как можно больше времени», — приводит слова Эберг Ski-Nordique.

Материалы по теме
«Удалось выдать отличный финиш». Ханна Эберг — о победе в спринте в Ле Гран-Борнан
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android