«Главное — не заболеть». Эльвира Эберг — о планах на рождественские каникулы

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала, что во время рождественских каникул её цель — хорошо отдохнуть и не заболеть.

«Все эти пропущенные тренировки из-за незначительных сезонных вирусов дают о себе знать. Мне приходится с этим мириться, но, конечно, я хочу улучшить свои результаты после Рождества. Посмотрим, как отреагирует мой организм после этих двух недель отдыха. Самое главное — оставаться здоровой.

Сейчас, когда мне нужно отдохнуть, главное — не заболеть. Во время каникул постараюсь видеться с как можно меньшим количеством людей. Мои родители немного простудились, поэтому мы пока не знаем, приедут ли они в Эстерсунд. Скорее всего, будем только я и Оскар (Брандт — биатлонист и партнёр Эберг. — Прим. «Чемпионата»).

Если я сейчас заболею, нам, возможно, придётся пересмотреть программу. Здоровье – это первостепенная задача. Подготовка очень похожа на осеннюю, поэтому нам нужно быть ещё осторожнее. И прежде всего уделять тренировкам как можно больше времени», — приводит слова Эберг Ski-Nordique.