Биатлон, Рождественская гонка — 2025: где пройдёт, дата и время начала, где смотреть

В воскресенье, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт очередная Рождественская гонка звёзд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок и составом участников.
Биатлон. Рождественская гонка звёзд — 2025. Расписание соревнований (время московское):
19:35 – квалификация стрелкового турнира;
19:45 – финал стрелкового турнира;
20:15 – масс-старт;
21:05 – гонка преследования;
21:50 – церемония награждения.
Состав турнира:
1. Германия: Янина Хеттих-Вальц — Юстус Штрелов.
2. Германия-2: Марлен Фихтнер — Данило Ритмюллер.
3. Австрия: Анна Гандлер — Давид Коматц.
4. Бельгия: Лотте Ли — Флоран Клод.
5. Норвегия: Юни Арнеклейв — Матс Овербю.
6. Словения: Анамария Лампич — Яков Фак.
7. Финляндия: Суви Минккинен — Теро Сеппяля.
8. Франция: Лу Жанмонно — Фабьен Клод.
9. Чехия: Маркета Давидова — Томаш Микиска.
10. Швейцария: Лена Хекки-Гросс — Йоша Буркхальтер.