В Лиллехаммере почтили память умершего биатлониста Сиверта Баккена

В одной из церквей Лиллехаммера (Норвегия) более ста человек собрались, чтобы почтить память норвежского биатлониста Сиверта Баккена, скончавшегося на 28-м году жизни 23 декабря в Италии. Была проведена открытая поминальная служба, о чём сообщил Vg.

Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере. Также Союз биатлонистов Норвегии заявил, что на Баккене была надета гипоксическая маска. После Рождества планируется провести вскрытие тела спортсмена для установки точной причины смерти.

Сиверт Баккен — победитель этапа Кубка мира, обладатель Кубка мира — 2021/2022 в зачёте масс-стартов и трёхкратный чемпион Европы.

Многие биатлонисты и спортивные организации выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена.