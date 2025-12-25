Скидки
Биатлон, Рождественская гонка — 2025: составы команд, список участников

Биатлон, Рождественская гонка — 2025: составы команд, список участников
В воскресенье, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт очередная Рождественская гонка звёзд. В турнире примут участие девять сборных, всего 10 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников.

Биатлон. Рождественская гонка 2025. Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
28 декабря 2025, воскресенье. 21:05 МСК
Не началось

Биатлон. Рождественская гонка звёзд — 2025. Состав турнира:

1. Германия: Янина Хеттих-Вальц — Юстус Штрелов.
2. Германия-2: Марлен Фихтнер — Данило Ритмюллер.
3. Австрия: Анна Гандлер — Давид Коматц.
4. Бельгия: Лотте Ли — Флоран Клод.
5. Норвегия: Юни Арнеклейв — Матс Овербю.
6. Словения: Анамария Лампич — Яков Фак.
7. Финляндия: Суви Минккинен — Теро Сеппяля.
8. Франция: Лу Жанмонно — Фабьен Клод.
9. Чехия: Маркета Давидова — Томаш Микиска.
10. Швейцария: Лена Хекки-Гросс — Йоша Буркхальтер.

