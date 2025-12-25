«Сможет ли она найти нужную форму». Бьорндален оценил шансы Тандреволд на попадание на ОИ

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о шансах норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд попасть на Олимпийские игры – 2026, учитывая результаты, которые она показывает в сезоне Кубка мира – 2025/2026.

«Я не переживаю, что она не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Главное — сможет ли она найти нужную форму. Ей нужно улучшить физическую подготовку и стрельбу, если она хочет претендовать на медаль. Добраться до Олимпиады — не проблема. Сейчас у неё есть возможность хорошо потренироваться, оставаться в форме и в первую очередь работать над психологическим аспектом. Именно это будет решающим», – приводит слова Бьорндалена Fondo Italia.

29-летняя Тандреволд занимает 35-е место в общем зачёте после восьми личных гонок сезона.