Биатлон

Российские биатлонистки исполнили «Танец маленьких лебедей»

Биатлонистки Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова исполнили «Танец маленьких лебедей» во время одной из тренировок. Кадрами, на которых они оказались в роли балерин, в социальных сетях поделилась Казакевич.

«Развлекаем тренера и качаем куриные ножки», — написала Казакевич в своём телеграм-канале.

21 декабря в Чайковском завершился третий этап Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону. Лидером общего зачёта по его итогам является Кристина Резцова, в активе которой 715 очков. На втором месте расположилась Наталия Шевченко (741 очко), на третьем — Виктория Сливко (642).

