Олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением после смерти Сиверта Баккена

Сиверт Гутторм Баккен
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, Олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением после смерти чемпиона Европы и победителя этапа Кубка мира по биатлону Сиверта Баккена. В организации временно рекомендовали спортсменам не проводить тренировки в условиях имитации большой высоты с использованием специальных масок.

«В ожидании фактов по трагическому случаю со смертью Сиверта Баккена НОК Норвегии принял решение и сообщил спортивным федерациям, что не рекомендует использование симуляторов высоты для спортсменов, которые могут её использовать.

Сейчас норвежская федерация биатлона не располагает информацией о приобретении и использовании маски. В ближайшие дни федерация постарается выяснить фактические обстоятельства, связанные с этим», — приводит текст заявления НОК NRK.

Отмечается, что в Норвегии симуляция нахождения на высоте была запрещена с 2003 по 2021 годы.

