Биатлонистам в Норвегии после смерти Баккена запретили использовать гипоксические маски

Биатлонистам в Норвегии после смерти Баккена запретили использовать гипоксические маски
Норвежским спортсменам после смерти биатлониста Сиверта Баккена было разослано сообщение о запрете использования гипоксических масок – инвентаря, помогающего имитировать условия тренировок в горах.

Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере 23 декабря. Союз биатлонистов Норвегии заявил, что на нём была надета гипоксическая маска.

«Возникло много вопросов относительно использования высотных масок и палаток среди наших спортсменов. Мы можем сказать, что использование такого рода снаряжения не является частью организованной тренировочной программы Норвежской ассоциации биатлона.

Тем не менее нам известно, что несколько отдельных спортсменов приобрели такое снаряжение. Любое его использование, конечно же, должно соответствовать руководящим принципам Олимпийского саммита, которым также следует Ассоциация биатлона. Использование такого рода снаряжения не противоречит норвежским спортивным правилам.

Мы разослали всем нашим спортсменам сообщение о том, что любое использование имитированной высоты должно быть немедленно прекращено до дальнейшего уведомления», – приводит слова исполняющей обязанности генерального секретаря норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар NRK.

