Главная Биатлон Новости

«Нет подтверждённой информации». Адвокат семьи Баккена — о деталях смерти Сиверта

Комментарии

Бернт Хайберг, адвокат семьи Сиверта Баккена, выступил с заявлением после смерти норвежского биатлониста, где высказался о слухах вокруг смерти Сиверта.

«Наша главная миссия — выступать в качестве посредника между родственниками и соответствующими органами власти как в Норвегии, так и в Италии, которые участвуют в случаях смерти человека за границей при невыясненных обстоятельствах.

Моя коллега, стажёр-юрист Олине Бредели, отправилась в Италию, чтобы следить за ходом расследования и присутствовать на судебно-медицинских экспертизах. Затем она поможет с репатриацией тела и личных вещей [Сиверта] Баккена в Норвегию для проведения похорон. Это осуществляется в сотрудничестве со страховой компанией и итальянскими и норвежскими властями.

Сейчас циркулирует множество слухов и неподтверждённых сообщений относительно смерти Баккена. Только после получения заключения от итальянской полиции и судебно-медицинских экспертов мы сможем прокомментировать вероятные обстоятельства произошедшего и возможную причину смерти. Вероятно, это произойдёт не раньше следующей недели.

Подчеркиваём, что, хотя сообщалось о том, что на момент обнаружения тела на погибшем была надета маска, сейчас нет подтверждённой информации о возможной её роли в его смерти. Ещё раз призываем к осторожности при обработке деталей, связанных со смертью, которые ещё не подтверждены итальянской полицией», — приводит слова заявления Хайберга Nordic Magazine.

