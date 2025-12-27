Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Разбиваю стереотип». Биатлонист Вьюхин — о победе в квалификации лыжного спринта на КР

«Разбиваю стереотип». Биатлонист Вьюхин — о победе в квалификации лыжного спринта на КР
Комментарии

Российский биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал неожиданную победу в квалификации спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
27 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено

«Ну что, всем привет. Я всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты — это несостоявшиеся лыжники», — сказал Вьюхин в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Из последних случаев одним из наиболее известных и успешных примеров выступлений биатлонистов в лыжных гонках является карьера норвежца Эйнара Хедегарта, который после перехода из биатлона в лыжные гонки становился победителем этапов Кубка мира.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android