«Разбиваю стереотип». Биатлонист Вьюхин — о победе в квалификации лыжного спринта на КР

Российский биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал неожиданную победу в квалификации спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

«Ну что, всем привет. Я всеми силами разбиваю стереотип, что биатлонисты — это несостоявшиеся лыжники», — сказал Вьюхин в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Из последних случаев одним из наиболее известных и успешных примеров выступлений биатлонистов в лыжных гонках является карьера норвежца Эйнара Хедегарта, который после перехода из биатлона в лыжные гонки становился победителем этапов Кубка мира.