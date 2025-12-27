Надетая на Баккена гипоксическая маска соответствовала 7000 м над уровнем моря — VG

Гипоксическая маска, надетая на погибшего 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Баккена, на момент его смерти была отрегулирована на режим, соответствующий 7000 метрам над уровнем моря. Об этом сообщил VG, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Гипоксическая маска — специальный спортивный инвентарь, имитирующий недостаток кислорода и помогающий спортсменам быстрее адаптироваться к условиям тренировок и соревнованиям в горах. Следовательно, воздух, которым, предположительно, дышал Баккен перед смертью, содержал крайне низкое количество кислорода.

Источник также сообщил, что до конца так и не определено, был ли установленный на маске режим действительным к моменту гибели спортсмена. Официальный комментарий будет дан после судебно-медицинской экспертизы.

Согласно альтернативной теории, высокий режим на инвентаре мог быть включён случайно в попытках очевидцев помочь уже скончавшемуся биатлонисту.

Баккен был найден мёртвым в одном из гостиничных номеров на севере Италии 23 декабря. После его гибели Олимпийский комитет Норвегии рекомендовал спортсменам не использовать гипоксические маски.