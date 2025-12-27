«Хочу наслаждаться семьёй, стать мамой». Вирер — о планах после завершения карьеры

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер призналась, что задумывается о жизни после спорта, но при этом чувствует в себе силы продолжать выступления на самом высоком уровне.

«Будет более спокойная жизнь, воспринимаемая такой, какая она есть. А ещё я хочу наслаждаться семьёй, стать мамой. Биатлон требует колоссальных усилий: почти 1000 часов тренировок в год — зал, лыжероллеры, стрельба, лыжи, а также велосипед и треккинг. Когда я начинала, я и подумать не могла, что смогу участвовать в Олимпийских играх почти в 36 лет. Но сейчас я понимаю, что физически и ментально всё ещё в порядке и способна выступать на самом высоком уровне», – приводит слова Вирер Eurosport Italy.

35-летняя Вирер планирует завершить свою профессиональную карьеру после Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.