Вирер — о соперничестве с Виттоцци: в индивидуальных видах спорта оно существует всегда

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер рассказала, как она воспринимает соперничество с двукратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира – 2023/2024 Лизой Виттоцци.

«Соперничество в индивидуальных видах спорта существует всегда. Лиза и я выступаем за одну и ту же сборную, в эстафете мы — партнёры по команде, и на Олимпиаде у нас будут отличные шансы на медаль. Мы коллеги и относимся друг к другу с уважением», – приводит слова Вирер Eurosport Italy.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 обе биатлонистки располагаются в топ-10 лучших. Вирер занимает третье место, Виттоцци — седьмое. Итальянки одержали по одной победе в текущем сезоне.

