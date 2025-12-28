Биатлон, Рождественская гонка — 2025: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт очередная Рождественская гонка звёзд.
В 20:15 мск начнётся масс-старт. В 21:05 участники побегут гонку преследования.
В России трансляцию Рождественской гонки осуществит Okko.
Рождественская гонка — коммерческое соревнование, проводимое ежегодно в Гельзенкирхене с 2002 года. От каждой сборной участие в турнире принимают одна женщина и один мужчина. В этом году в турнире примут участие девять сборных, всего 10 команд (от Германии планируется участие двух команд).
В прошлом году победителями Рождественской гонки стали представляющие Норвегию спортсмены Каролин Кноттен и Стурла Холм Легрейд.