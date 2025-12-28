Скидки
Биатлон, Рождественская гонка — 2025: кто покажет, на каком канале смотреть

В воскресенье, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт Рождественская гонка звёзд. В России трансляцию Рождественской гонки по биатлону осуществит Okko.

Начало соревнований запланировано на 20:15 мск, они начнутся с масс-старта.

Биатлон. Рождественская гонка 2025. Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт
28 декабря 2025, воскресенье. 20:15 МСК
В 21:05 стартует гонка преследования.

Биатлон. Рождественская гонка 2025. Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
28 декабря 2025, воскресенье. 21:05 МСК
Рождественская гонка — коммерческое соревнование, проводимое ежегодно в Гельзенкирхене с 2002 года. От каждой сборной участие в турнире принимают одна женщина и один мужчина. В этом году в турнире примут участие девять сборных, всего 10 команд (от Германии планируется участие двух команд).

В прошлом году победителями Рождественской гонки стали представляющие Норвегию спортсмены Каролин Кноттен и Стурла Холм Легрейд.

