Биатлон, Рождественская гонка — 2025: кто покажет, на каком канале смотреть

В воскресенье, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдёт Рождественская гонка звёзд. В России трансляцию Рождественской гонки по биатлону осуществит Okko.

Начало соревнований запланировано на 20:15 мск, они начнутся с масс-старта.

В 21:05 стартует гонка преследования.

Рождественская гонка — коммерческое соревнование, проводимое ежегодно в Гельзенкирхене с 2002 года. От каждой сборной участие в турнире принимают одна женщина и один мужчина. В этом году в турнире примут участие девять сборных, всего 10 команд (от Германии планируется участие двух команд).

В прошлом году победителями Рождественской гонки стали представляющие Норвегию спортсмены Каролин Кноттен и Стурла Холм Легрейд.