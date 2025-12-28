Скидки
Рождественская гонка начнётся с минуты молчания по погибшему Сиверту Баккену

Рождественская гонка начнётся с минуты молчания по погибшему Сиверту Баккену
Биатлонная Рождественская гонка — 2025 в Гельзенкирхене (Германия) начнётся с минуты молчания в память о погибшем норвежском биатлонисте Сиверте Баккене. Об этом сообщает NRK.

За сборную Норвегии выступят Юни Арнеклейв и Матс Эвербю. Арнеклейв состояла в отношениях с Баккеном до 2024 года.

«Мы хотим почтить память и сохранить в памяти этого преданного своему делу и замечательного человека. Именно этого хотел бы и Сиверт. Мы думали отказаться от участия, но пришли к соглашению, что Сиверт никогда не сдавался и всегда делал всё возможное, чтобы добиться хороших результатов», — приводит слова Арнеклейв источник.

27-летний Сиверт Гутторм Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе 23 декабря. Чуть позже Союз биатлонистов Норвегии сообщил, что биатлонист на момент смерти был в гипоксической маске.

