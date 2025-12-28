Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки

Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки
Комментарии

Немецкие биатлонисты Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов стали победителями масс-старта в рамках Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене. Они показали результат 33.13,9.

Биатлон. Рождественская гонка 2025. Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт
28 декабря 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Окончено

Вторыми стали французы Лу Жанмонно и Фабьен Клод. Тройку сильнейших замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Эвербю.

Биатлон. Рождественская гонка. Масс-старт. Результаты:

  1. Янина Хеттих-Вальц/Юстус Штрелов (Германия) — 33.13,9.
  2. Лу Жанмонно/Фабьен Клод (Франция) — отставание 10,8.
  3. Юни Арнеклейв/Матс Эвербю (Норвегия) +28,9.
  4. Марлен Фихтнер/Данило Ритмюллер (Германия) +34,0
  5. Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия) +35,8.

Рождественская гонка — коммерческое соревнование, проводимое ежегодно в Гельзенкирхене с 2002 года. От каждой сборной участие в турнире принимают одна женщина и один мужчина.

Материалы по теме
На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку
На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android