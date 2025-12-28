Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки

Немецкие биатлонисты Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов стали победителями масс-старта в рамках Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене. Они показали результат 33.13,9.

Вторыми стали французы Лу Жанмонно и Фабьен Клод. Тройку сильнейших замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Эвербю.

Биатлон. Рождественская гонка. Масс-старт. Результаты:

Янина Хеттих-Вальц/Юстус Штрелов (Германия) — 33.13,9. Лу Жанмонно/Фабьен Клод (Франция) — отставание 10,8. Юни Арнеклейв/Матс Эвербю (Норвегия) +28,9. Марлен Фихтнер/Данило Ритмюллер (Германия) +34,0 Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия) +35,8.

Рождественская гонка — коммерческое соревнование, проводимое ежегодно в Гельзенкирхене с 2002 года. От каждой сборной участие в турнире принимают одна женщина и один мужчина.