Биатлон

Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов победили в пасьюте в рамках Рождественской гонки

Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов победили в пасьюте в рамках Рождественской гонки
Немецкие биатлонисты Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов стали победителями гонки преследования в рамках Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене. Они показали результат 33.12,9.

Биатлон. Рождественская гонка 2025. Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
28 декабря 2025, воскресенье. 21:05 МСК
Вторыми стали французы Лу Жанмонно и Фабьен Клод, отстав от лидеров на 21,4. Тройку сильнейших замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Овербю (+1.12,8).

Биатлон. Рождественская гонка. Гонка преследования. Результаты:

  1. Янина Хеттих-Вальц/Юстус Штрелов (Германия) — 33.12,9.
  2. Лу Жанмонно/Фабьен Клод (Франция) — отставание 21,4.
  3. Юни Арнеклейв/Матс Овербю (Норвегия) +1.12,8.

Рождественская гонка — коммерческое соревнование, проводимое ежегодно в Гельзенкирхене с 2002 года. От каждой сборной участие в турнире принимают одна женщина и один мужчина.

Биатлон
