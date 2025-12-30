Кристиансен призвал не спекулировать на причине смерти Баккена

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира (2019, 2021) норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен призвал общество не создавать ложные версии о смерти биатлониста Сиверта Баккена.

23 декабря Баккен внезапно скончался в возрасте 27 лет в своём номере отеля в Италии. Его нашли мёртвым в гипоксической маске, соответствующей 7000 метрам над уровнем моря.

«Столько людей высказываются, не имея ни малейшего представления о происходящем. Это и противники вакцинации, которые пользуются случаем, и все те, кто обвиняет в этом симуляцию полёта в условиях высокогорья, хотя мы до сих пор мало что об этом знаем.

В биатлоне крайне важно иметь все факты. Что послужило причиной? Была ли какая-то скрытая проблема? Болезнь? Не были ли соблюдены протоколы?» Чем больше информации у нас будет, тем лучше.

Мы в основном сосредоточились на том, чтобы не спекулировать и позволить экспертам делать свою работу. Обсуждения касались слёз и утешения», — приводит слова Кристиансена Ski-Nordique.