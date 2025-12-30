Скидки
Главная Биатлон Новости

Кристиансен призвал не спекулировать на причине смерти Баккена

Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира (2019, 2021) норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен призвал общество не создавать ложные версии о смерти биатлониста Сиверта Баккена.

23 декабря Баккен внезапно скончался в возрасте 27 лет в своём номере отеля в Италии. Его нашли мёртвым в гипоксической маске, соответствующей 7000 метрам над уровнем моря.

«Столько людей высказываются, не имея ни малейшего представления о происходящем. Это и противники вакцинации, которые пользуются случаем, и все те, кто обвиняет в этом симуляцию полёта в условиях высокогорья, хотя мы до сих пор мало что об этом знаем.

В биатлоне крайне важно иметь все факты. Что послужило причиной? Была ли какая-то скрытая проблема? Болезнь? Не были ли соблюдены протоколы?» Чем больше информации у нас будет, тем лучше.

Мы в основном сосредоточились на том, чтобы не спекулировать и позволить экспертам делать свою работу. Обсуждения касались слёз и утешения», — приводит слова Кристиансена Ski-Nordique.

