Президент СБР Майгуров попал в базу «Миротворца»*

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, который признан экстремистским на территории РФ.

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.

