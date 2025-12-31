Причина смерти биатлониста Сиверта Баккена станет известна не ранее марта

Результаты судебно-медицинской экспертизы после вскрытия тела 27-летнего норвежского биатлониста, победителя этапа Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена будут готовы только в марте. Об этом сообщает Langrenn.

«Мы надеялись, что семья получит ответы сейчас, но их не будет в течение нескольких месяцев. Хотя пресса в своих материалах уточняет, что причина смерти не установлена, повсеместно трагическая смерть молодого спортсмена связывается с использованием совершенно легального оборудования для симуляции высоты, без малейших оснований для установления связи. Некоторые СМИ зашли так далеко, что связали смерть с его предыдущей историей болезней. Это унизительно и болезненно для близких», — приводит слова адвоката семьи Баккена Бернта Хайберга Langrenn.