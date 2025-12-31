«Этот успех заслужен». Биттерлинг — о Хеттих-Вальц и Штрелове на Рождественской гонке

Бывший сотрудник Международного союза биатлонистов (IBU), ставший спортивным директором немецкого союза биатлонистов (DSV) Феликс Биттерлинг высказался о победе Янины Хеттих-Вальц и Юстуса Штрелова в масс-старте и гонке преследования в рамках Рождественской гонки.

«Мы знаем, насколько сильны французы, поэтому этот успех заслужен ещё больше. Здесь всегда царит потрясающая атмосфера. Когда немецкий спортсмен или пара лидируют, это становится ещё более особенным событием. Больше добавить нечего.

Более того, это соревнование давно перестало быть просто дружеской или неформальной гонкой. Высокий уровень профессионализма, демонстрируемый всеми командами, очевиден, что очень полезно для этого вида спорта. Никто не позволяет свести себя к роли простого статиста», — приводит слова Биттерлинга Ski-Nordique.