Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Этот успех заслужен». Биттерлинг — о Хеттих-Вальц и Штрелове на Рождественской гонке

«Этот успех заслужен». Биттерлинг — о Хеттих-Вальц и Штрелове на Рождественской гонке
Комментарии

Бывший сотрудник Международного союза биатлонистов (IBU), ставший спортивным директором немецкого союза биатлонистов (DSV) Феликс Биттерлинг высказался о победе Янины Хеттих-Вальц и Юстуса Штрелова в масс-старте и гонке преследования в рамках Рождественской гонки.

«Мы знаем, насколько сильны французы, поэтому этот успех заслужен ещё больше. Здесь всегда царит потрясающая атмосфера. Когда немецкий спортсмен или пара лидируют, это становится ещё более особенным событием. Больше добавить нечего.

Более того, это соревнование давно перестало быть просто дружеской или неформальной гонкой. Высокий уровень профессионализма, демонстрируемый всеми командами, очевиден, что очень полезно для этого вида спорта. Никто не позволяет свести себя к роли простого статиста», — приводит слова Биттерлинга Ski-Nordique.

Материалы по теме
Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов победили в пасьюте в рамках Рождественской гонки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android