«Разочарован, что промахнулся». Фабьен Клод — о выступлении на Рождественской гонке

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 французский биатлонист Фабьен Клод высказался о выступлении на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.

«Всегда приятно снова выйти на сцену, особенно после того, как в прошлый раз на этом шоу нам не удалось это сделать с Жулией [Симон]. Как обычно, царила великолепная атмосфера! Это был действительно замечательный момент, и мне было очень приятно разделить его с Лу [Жанмонно]. Мы много общались, и я был рад возможности внести свой вклад в её выступление, особенно учитывая, что она уже на пике своей формы. Мы отлично провели время.

Я немного разочарован тем, что дважды промахнулся последним ударом с места, особенно последним, который, вероятно, стоил нам победы. Отмечаю, что вложил больше вовлечённости, чем обычно. Я старался играть со своими сильными сторонами, учитывая то, что Юстус Штрелов стрелял быстрее и имел поддержку публики. Чтобы не дать себя «съесть» и остаться в своей зоне, добавил немного больше вовлечённости, что пошло мне на пользу и позволило освободить свои выстрелы. Как говорила Лу [Жанмонно], это действительно очень приятно — прибегать к стрельбе без стресса в этот момент сезона», — приводит слова Клода Nordic Magazine.