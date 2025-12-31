Скидки
«Это было трогательно». Клод — о минуте молчания в память о Дальмайер и Баккене

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 французский биатлонист Фабьен Клод рассказал, как прошла минута молчания на Рождественской гонке в память о погибших биатлонистах Лауре Дальмайер и Сиверте Баккене.

«Перед началом шоу у нас была минута молчания в память о Лауре Дальмайер, ушедшей из жизни в этом году, а затем ещё одна в память о Сиверте [Баккене]. Это было трогательно. Норвежский журналист, присутствовавший на месте, задал мне вопросы о маске Сиверта, и я, конечно, сказал, что не знаком с этим устройством и что об этом должны говорить специалисты. Это было на эмоциях, но думаю, что было хорошо видеть, как норвежцы поднимаются на подиум, особенно Юни Арнеклейв, которая была его партнёршей несколько лет. Я почувствовал, что она очень тронута, и думаю, что ей пошло на пользу вернуться в строй», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

