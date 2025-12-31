Скидки
Биатлон

Фабьен Клод рассказал, как будет готовиться к этапу Кубка мира в Оберхофе

Фабьен Клод рассказал, как будет готовиться к этапу Кубка мира в Оберхофе
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 французский биатлонист Фабьен Клод рассказал о подготовке к четвёртому этапу Кубка мира — 2025/2026, который пройдёт в Оберхофе (Германия).

«Мы уезжаем во вторник, 5 января, в Оберхофе на продолжение Кубка мира, так что дома у нас чуть больше недели. Чтобы завершить этот блок подготовки, начатый перед отъездом в Германию, я буду проводить объёмные тренировки для восстановления базы, немного силовых упражнений и интенсивные сессии», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 8 по 11 января. В его рамках пройдут спринт, гонка преследования, а также мужская и женская эстафеты.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
«Это было трогательно». Клод — о минуте молчания в память о Дальмайер и Баккене
