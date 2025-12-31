«Мне нравится эта обстановка». Вирер — о роли консультанта Eurosport на Олимпийских играх

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер рассказала, что не исключает возвращения на Олимпийские игры в качестве консультанта Eurosport. Итальянская спортсменка уже выступала в качестве эксперта на Олимпиаде в Париже.

«Мне очень нравится эта обстановка. Возможно, вы увидите меня снова в подобной роли в будущем», — приводит слова Вирер Eurosport Italy.

35-летняя Вирер планирует завершить свою профессиональную карьеру после Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Спортсменка заявила, что после ухода из спорта планирует сосредоточиться на семье и хочет стать матерью.