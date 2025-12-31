В СБР поздравили российских болельщиков с Новым годом

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) обратилась к болельщикам с поздравлением с наступающим Новым годом.

«От всей души поздравляем вас с наступающим Новым, 2026 годом! Этот волшебный праздник — время, когда в воздухе витает особая атмосфера надежды, тепла и добрых перемен. Время, когда каждый из нас с лёгким сердцем оставляет позади невзгоды и с воодушевлением смотрит в будущее, полное ярких возможностей.

Для нас, объединённых любовью к биатлону, Новый год — это не просто смена календарной даты. Это новый старт, новые цели, новые эмоции на трассе и у экранов, новые поводы для гордости и радости. Это шанс ещё раз ощутить ту неповторимую энергию, которая рождается на стыке скорости и точности, воли и мастерства.

В этот праздничный час мы от всего сердца благодарим:

спортсменов — за верность спорту, преодоление, самоотдачу и блестящие выступления;

тренеров — за мудрость, терпение и веру в своих подопечных;

судей и организаторов — за безупречную работу и справедливость;

сервисёров и медиков — за заботу и профессионализм;

журналистов — за то, что доносите до зрителей всю красоту нашего вида спорта;

болельщиков — за неугасаемую поддержку и искреннюю любовь к биатлону.

Пусть грядущий год подарит вам крепкое здоровье и неиссякаемую энергию, радостные моменты и тёплые встречи с близкими, яркие победы и достойные соперничества, уверенность в каждом шаге и вдохновение для новых свершений, мир и благополучие в каждом доме!

Пусть ваша жизнь будет столь же динамичной и захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует вам так же неизменно, как верный прицел в решающий момент! Пусть каждый новый день приносит вам столько же радости, сколько приносит болельщикам победный финишный спурт!» — написали в телеграм-канале СБР.