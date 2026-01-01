Скидки
Биатлон

ВАДА может запретить гипоксические маски после смерти биатлониста Баккена

ВАДА может запретить гипоксические маски после смерти биатлониста Баккена
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено запретить использование гипоксических масок после смерти норвежского биатлониста Сиверта Баккена. Об этом сообщает Le Dauphine.

23 декабря Баккен скончался в возрасте 27 лет. На момент смерти его нашли с маской на лице.

Обстоятельства смерти остаются неясными, однако гипоксическая маска находится в центре расследования. Маска закрывает нос и рот, она предназначена для искусственного ограничения количества вдыхаемого кислорода с целью воспроизведения физиологических условий на большой высоте.

Сообщается, что после смерти Баккена ВАДА обеспокоено влиянием масок на здоровье спортсменов и работает над введением их запрета.

